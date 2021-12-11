مفاجأة إليسا في 2022

ويبدو أن عام 2022 سيحمل في بداياته مؤشراً لإطلاق النجمة إليسا جديداً غنائياً وفق معلومات خاصة لنواعم، في الوقت الذي اختارت فيه صاحبة "عبالي حبيبي" مجموعة من الأغاني والألحان خلال فترات سابقة وقررت تسجيلها.

وعُلم أيضاً أن إليسا شغوفة جداً بجديدها الغنائي المفترض أن يكلل المصالحة مع زميلها مروان خوري الذي حضر ألحاناً جديدة لها.في السياق، لم يتأكد أن اليسا ستسلم جديدها الغنائي الى شركة توزيع، ولو حصل ذلك؛ فالطبع ستختار روتانا بعد أن قررت قبل عامين دخول عالم الإنتاج وإنتاج أغنياتها بنفسها لتبقى محصورة بحق امتلاكها لهذه الاغاني وليس لصالح شركات الانتاج.يذكر اخيراً أن أغنية "مكتوبة ليك" لإليسا ستدخل قريباً رقماً قياسياً؛ وهو 200 مليون مستمع؛ وقالت صفحة شركة روتانا على تويتر إنه للمرة الأولى تحقق أغنية من إنتاجها هذا الرقم.المصدر: نواعم