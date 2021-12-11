حفل بغداد.. الجمهور يمطر محمد رمضان بالهدايا والأخير يعلق (فيديو)

حظى حفل الفنان المصري محمد رمضان، في العاصمة بغداد بترحيب واسع، فيما رمى عليه الجمهور الحاضر هدايا ثمينة.



وأحيا محمد رمضان حفلاً ضخماً على أرض "سندباد لاند" حضره أكثر من 20 ألف شخص، ورمى أحد الحضور ساعة ثمينة على محمّد رمضان، وعندما سأل عن صاحب الساعة، انهمرت عليه الساعات من الحضور، ليعلّق رمضان قائلاً: "إيه الحفلة اللي بتمطر ساعات دي؟".



ويوم أمس، انفردت قناة السومرية الفضائية، بنقل حصري ومباشر لحفل الفنان محمد رمضان في العاصمة بغداد.



ووصل محمد رمضان العاصمة بغداد، قبل 3 أيام وسط حراسة مشددة، لتأمينه وعدم حدوث تزاحم في الطرق بينه وبين جمهوره، حتى يصل إلى الفندق الذي يُقيم فيه بسلام.



ويُعد هذا الحفل، أول حفلات محمد رمضان في العراق، ومن المقرر أن يحضر هذا الحفل عدد كبير من الجمهور.الفيديو ادناه: