سفيرة سلام عربية تنال شهادة رفيعة المستوى من أميركا

ومنحت جمعية العمل المجتمعي في ولاية نيويورك الاميركية أو ما يعرف بـ NYSCAA هذه الشهادة للصحفية اللبنانية لين ضاهر لإظهار التفاني والمثابرة المثالية وكونها ضوءًا إرشاديًا خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى ما قدمته طيلة الفترة الماضية وحتى الآن من خدمات للشباب اللبناني في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد حاليا.كما تم منحها شهادة من سفير الاتحاد السلام العالمي في ساليرنا ، الاتحاد الدولي المشترك بين الأديان من أجل السلام (ration)، من قبل الدكتور صن يونغ مون ، مؤسس الاتحاد العالمي للسلام والاتحاد الدولي بين الأديان من أجل السلام العالمي، والذي يعترف بهؤلاء الأفراد الذين تمثل حياتهم مثالًا مثاليًا للعيش من أجل السلام العالمي، من أجل الآخرين ، والذين يكرسون أنفسهم للممارسات التي تروج للقيم الأخلاقية العالمية ، والحياة الأسرية القوية ، والتعاون بين الأديان ، والوئام الدولي ، وتجديد الأمم المتحدة ، ووسائل الإعلام العامة المسؤولة ، وتأسيس ثقافة سلام تتجاوز العنصرية والقومية والحواجز الدينية ، ويساهم سفراء السلام في تحقيق أمل جميع الأعمار ، عالم موحد من السلام حيث يتم تنسيق الأبعاد الروحية والمادية للحياة.