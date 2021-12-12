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شيرين: أحب حسام حبيب وحلقت شعري حتى يطلقني! (فيديو)

فن وثقافة

2021-12-12 | 02:18
شيرين: أحب حسام حبيب وحلقت شعري حتى يطلقني! (فيديو)
المصدر:
روسيا اليوم
3,111 مشاهدة

كشفت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل أزمة طلاقها من الفنان حسام حبيب وظهورها الأخير حليقة الرأس خلال حفل في الإمارات، مما تسبب بضجة كبرى وأثار جدلا.

وفي أول تصريح إعلامي لها خلال برنامج "الحكاية" لعمرو أديب، قالت شيرين أمس السبت، إنها تعاني في هذه الفترة من عدم اتزان نفسي، ولا تعاني من مرض نفسي.

 
وبررت ذلك بأنها شخصية حساسة للغاية، وشعرت أنها "تُذبح" بسبب التحامل عليها في الفترة الأخيرة، وكذلك بسبب أزمة طلاقها، وأضافت أنها قررت معاقبة نفسها بحلق شعرها، والظهور أمام الجمهور والعودة لعملها، وكشفت أنها فعلت ذلك أيضا "لتظهر أمام طليقها بمظهر غير جميل ويوافق على الطلاق".
 
وأضافت شيرين أنها ورثت تلك العادة من والدها الذي كان يحلق شعره كاملا عند مروره بأي أزمة، وقالت إنها فعلت ذلك بنفسها، قبل أن تستعين بكوافير من أجل وضع اللمسات النهائية فقط.
 
وبكت على الهواء أثناء حديثها عن حسام حبيب وقالت إنها مازالت تحبه، وكشفت أنها تحتاج أن يحتويها الناس وعدم انتقادها أو جرحها بأي كلمة.
 
وقالت شيرين عبد الوهاب إنها تعاني من مرض الوسواس القهري بعد انجاب بناتها، وتفكر دائما أنهن معرضات للأذى، وتتلقى علاج حتى الآن من هذا المرض، وأضافت أنها اكتشفت أنه لم يتبق لها سوى جمهورها، وهم الحضن الوحيد الذي يحتويها حاليا، وهم صمام الأمان لها، ولا بد من الاعتماد على نفسها فقط وليس على أي شخص آخر.
 
وكانت الفنانة المصرية قد ظهرت حليقة الرأس خلال حفلها في مهرجان "أم الامارات"، وذلك في أول ظهور لها بعد طلاقها، وتلقت دعما كبيرا من زملائها الفنانين والجمهور، الذين تعاطفوا معها بعد الكشف عن معاناتها النفسية في الفترة الأخيرة وإعلان رغبتها في العودة لحياتها الفنية مجددا.

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