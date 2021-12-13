أول ظهور للفنانة إيمي سمير غانم بعد وفاة والديها





واطمأن جمهور إيمي، عليها بعد ظهورها الأول، والذي يعتبر دليلاً على تحسن حالتها النفسية، بالإضافة إلى تحقيق رغبتها في أداء العمرة، والتي كشفت عنها في رسالتها الأخيرة للجمهور، وكذلك لظهورها في حالة جيدة وبابتسامة على وجهها.

وكانت إيمي سمير غانم قد كشفت في رسائلها الأخيرة للجمهور، عن محاولتها العودة لحياتها الطبيعية ومعاناتها في التغلب على حالة حزنها، ووجهت رسالة مبكية لوالديها بسبب عدم قدرتها على نسيان المشاهد الأخيرة في حياتهما.



وكذلك اعتذرت إيمي، للجمهور بسبب استمرارها في نشر رسائل حزينة على انستقرام ومشاركتها للجمهور لحالة الحزن المستمرة، وهو ما جعل الجمهور يتعاطف معها في أزمتها النفسية، وقالت إيمي سمير غانم في رسالتها تعليقاً على صورتها مع والدتها دلال عبد العزيز وشقيقتها دنيا سمير غانم:" وحشتيني اوي، مش عارفة استوعب فراقك انتي وبابي، وللاسف صورتكوا وانتوا بتتألموا قدام عيني انا ودنيا موجودة قدام عيني وبتخليني كل يوم بعيط".

وتابعت إيمي سمير غانم في رسالتها:" بحاول اتلهي في حاجات بس ارجع واقعد مع نفسي يفضل قدام عيني صور توجع قلبي.. انا اسفة اني بشارك معاكوا النكد ده، بس انا في عالم تاني وان شاء الله ربنا يكتب لي اروح اعمل عمرة عشان اكيد هكون احسن باذن الله.. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

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وعلقت على صورتها قائلة:"الحمدلله"، ولاقت صورتها تفاعل كبير من الجمهور وزملائها الفنانين، والذين ساندوها في أول ظهور لها، وفي محاولاتها للعودة لحياتها الطبيعية بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الظهور بسبب حالة حزنها.