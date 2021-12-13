ياسمين صبري تظهر بطريقة غير مألوفة في السعودية (فيديو)

وصلت الفنانة ياسمين صبري إلى السعودية، استعدادا لحضور حفل ختام الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، يوم الأربعاء المقبل، بمدينة جدة السعودية. وظهرت الفنانة ياسمين صبري، في مطار جدة، وهي مرتدية الحجاب، حيث كان في استقبالها عدد من مسؤولي المهرجان، الذين حرصوا على الترحيب بها في المملكة العربية السعودية، حيث استقلت السيارة المخصصة لها واتجهت إلى فندق إقامتها قبل المشاركة في فعاليات المهرجان بدءاً من اليوم الاثنين.