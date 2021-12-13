ماريا فرهاد إلى المرحلة النهائية من مسابقة ملكة جمال العالم

وفي 21 تشرين الثاني، توجهت ماريا فرهاد، إلى بورتوريكو التي تقع في الجزيرة الكاريبية لتتنافس بين 109 من ملكات الجمال، القادمات من دول العالم المختلفة.وتعد ماريا فرهاد، أول عراقية تتنافس على لقب مسابقة ملكة جمال العالم.وفي يوليو/ تموز الماضي، توجت الشابة ماريا فرهاد بلقب ملكة جمال العراق لعام 2021، بعد منافسة مع 17 متسابقَة من مختلف محافظات البلاد.وفرهاد، هي شابة موصليّة، مسيحية من قضاء الحمدانية في سهل نينوى بمحافظة نينوى. ونزحت إلى محافظة أربيل؛ بعد سيطرة تنظيم داعش على نينوى في عام 2014.