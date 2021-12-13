مدير أعمال أحلام يتغزّل بها.. والأخيرة تهدده بـ"مبارك الهاجري‎‎"

وأظهر الفيديو أحلام تجلس في المقعد الخلفي للسيارة، وهي تتحدث إلى مدير أعمالها نايف، حول الحفل، قائلة ”نايف اليوم مو أبدعت فقط أنا غنيت من قلبي.. لأن صدق الأميرة ريما بنت طلال هي من أكثر الداعمين لي منذ بداياتي فأحبها وغنيت لها من أقصى قلبي“.في المقابل، قاطع اليوسف أحلام، وقال لها: ”طالعة تهبلين بالحجاب“، لتعلق عليه ممازحة: ”نايف ترى مبارك يسمعك“ في إشارة إلى زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري.وأضافت مهددة نايف ”مبارك شوف نايف ويش يقول.. عندك ياه عندك ياه.. لو مبارك سمع نايف يا ويله“، وقد أشارت إلى حساب زوجها، مع إشارات وجوه ضاحكة.وأعلنت الفنانة الإماراتية أن حفلها القادم سيكون أيضا في العاصمة السعودية يوم الـ 23 من كانون الأول الجاري، قائلة ”الحفل الجاي بيكون في 23كانون الأول الحالي في رياض العز ..قولتلكم أنا بنت زايد“.