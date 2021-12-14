إلهام شاهين وليلى علوي تؤديان مناسك العمرة (فيديو وصور)

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة أثناء وقوافها أمام الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، لتؤدي مناسك العمرة، بعد انتهاء مهرجان البحر الأحمر في دورته الأولى بجدة.

وقالت شاهين على الصفحة الرسمية، "فيس بوك": "الحمدلله أجمل عمرة في حياتى والجو رائع والحرم هادئ جدًا".

وأضافت، عبر "فيس بوك": "أحمدك وأشكر فضلك يا رب وهبتها لأمى كالعادة وكل سنة كنت بعملها في عيد الأم ولظروف الكورونا اختلفت المواعيد، الله يرحمك يا أمى ويجعل مثواكى الجنة.. ربنا يتقبل".

وأثار مقطع فيدو نشرته الفنانة المصرية ليلى علوي، عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، وهي تقوم بالدعاء في صحن المطاف والكعبة خلفها، جدلا واسعا.

وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع، الذي ظهرت فيه الممثلة المصرية وهي تنظر إلى الكاميرا ومن ثم ترفع يديها إلى السماء وتبدأ بالدعاء، حيث انتقدها العديد من الأشخاص، فيما دافع عنها البعض الآخر.