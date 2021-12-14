الصورة الأولى للإعلامية علا الفارس بفستان الزفاف

نشرت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، عبر حسابها في إنستغرام، الصورة الأولى لها، مرتدية فستان الزفاف الأبيض.

وعلّقت الفارس (36 سنة)، على الصورة بالقول: ”حان الوقت لتكوين أسرة“.

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعيها الذين يبلغ عددهم على منصة إنستغرام فقط، أكثر من ستة ملايين شخص.

وسجل نحو 20 ألف شخص إعجابهم بالصورة بعد أقل من 15 دقيقة على نشرها، في حين تجاوزت التعليقات الألف تعليق.

وحرص عدد كبير من زملاء الإعلامية الأردنية على تقديم التهنئة لها، عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت علا الفارس، أعلنت زفافها على شاب بريطاني من أصول عربية، في تغريدة عبر حسابها في موقع تويتر، قائلة ”تم وبحمد الله عقد قراني من شاب بريطاني من اصول عربية اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة“.

وأقيم حفل زفاف الفارس، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، بالعاصمة الأردنية، عمان، مساء يوم الأحد، كانون الأول 2021 بحضور عائلتها وعدد محدود من الأصدقاء.

وأشارت إلى أن الفارس فرضت سرية تامة على زواجها، إذ لم تُعلن من قبل أنها مقبلة على الزواج، كما لم يتم نشر صور أو مقاطع فيديو من حفل الزفاف.

وبحسب صحف أردنية، فقد أقدمت الفارس على مصادرة هواتف الحضور قبل دخول قاعة حفل الزفاف الذي عقد في أحد الفنادق الفاخرة في عمّان، كي لا تُسرَّب أي صورة لإطلالتها أو مقاطع فيديو لحفلها، أو لمحات عن عريسها.