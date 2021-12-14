نجمة لبنانية: تعرضت للاغتصاب.. ما القصة! (فيديو)

وبدأت قصتها وهي تتكلم بصيغة المتكلم وكأن القصة قصتها: "كان عمري 6 سنوات عندما قام قريبي بالتحرش بي.. كنت أخشى أن أخبر والدتي بالأمر، فاستمر الوضع على ما هو عليه حتى بلغت الحادية عشر من عمري. في عمر الثالثة عشر اغتصبني وهددني بالقتل".ويتبين في آخر الحديث أن القصة ليست قصتها بل هي تتحدث وترفع الصوت كاشفة عن قصة شابة غيرها، بهدف التوعية على أهمية عدم السكوت عن هذا الأمر.واعتبر كثيرون أنها مرت بالفعل بنفس التجربة، وهو ما دفعها للحديث عنها كأنها لفتاة أخرى.