نور اللبنانية: هذا ما أتميز به في أعمالي الفنية

وعن قلة أعمالها، كشفت: "لست مقلة، ولكن أدقق كثيرا في اختياراتي، وأسعى دائما للتواجد من خلال أعمال فنية تضيف لي فنيا، وأستطيع من خلالها أن أقدم الجديد للجمهور كما اعتاد مني دائما، هذا إلى جانب أنني لابد أن أكون راضية تماما عن ما أقدمه، خصوصا أنني لا أحب أن أتواجد لمجرد التواجد، أو أن أقدم عملا من أجل المال".وكشفت نور اللبنانية عن بعض ملامح شخصيتها، قائلة: "أحب الهدوء، والابتعاد عن الضغط العصبي، والأمور التي تستنزف طاقتي، كما أنني من الأشخاص الذين يتميزون بالتأني في اتخاذ القرارات وعدم التسرع، وأميل كثيرا للطبيعة التي أجد نفسي فيها وأجد متعة كبيرة وراحة بها، لذلك أحب الخضار والبحر".