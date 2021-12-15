فنانة مصرية ضمن قائمة أجمل 100 وجه فى العالم لعام 2021

اختيرت النجمة ياسمين صبرى ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقاً لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر" tccandler، عبر موقع "إنستجرام"، لتكون النجمة العربية الوحيدة بالقائمة حتى الآن في المسابقة التى سيتم الإعلان عن نتائجها يوم 27 ديسمبر الحالى.

وبينما تحل ياسمين صبري، كونها الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، فإن القائمة تضم العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

وكانت ياسمين صبري الفنانة العربية أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018 و 2020، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.

وكانت رصدت عدسات المصورين النجمة ياسمين صبري علي السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية بدورته الافتتاحية، حيث ظهرت ياسمين مرتدية فستانا روز اتسم بالأناقة والبساطة.

المصدر:هن