الغاء حفل الفنانة رحمة رياض في الناصرية

اعلنت الجامعة الوطنية في ذي قار، عن إلغاء حفل الفنانة رحمة رياض المقرر إقامته في عيد الجيش في الناصرية.



وذكر بيان للجامعة نود أن "ننوه لجميع متابعينا وطلابنا الأحبة وأهالي الناصرية الكرام بأن الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا تسعى بالدرجة الأساس للعمل لمصلحة الناصرية في جميع فعالياتها ونشاطاتها ولتطوير ودعم القطاع الخاص في محافظتنا الحبيبة".

وأضاف البيان، أن "رؤية الجامعة لهذا الحفل هي لتحفيز سكنة جميع المحافظات العراقية على زيارة محافظة ذس قار بمعالمها السياحية والأثرية، بالاضافة إلى الاحتفال بأبطالنا ومنتسبينا بمناسبة عيد الجيش العراقي".

وتابع البيان، "نحن نحترم جميع الآراء ووجهات النظر التي طرحها أهالي الناصرية لكادر الجامعة".