نجم تركي شهير يتهرب من الزواج بـ"عشيقته".. هذا ما قاله

أعلن النجم التركي كرم بورسين والنجمة التركية هاندا أرتشيل عن علاقتهما العاطفية بعد اجتماعهما في مسلسل "أنت أطرق بابي"، وحصد المسلسل نجاحاً كبيراً.

وتحدّث كرم بورسين في إحدى المقابلات، عن العلاقة بينه وبين والدته، حيث وصفها بالرائعة، فقال: "لقد كانت علاقتي بوالدتي جيدة جداً، وعائلتي كانت لها مكانتها".

وتابع كرم بورسين الحديث عن والده قائلاً: "لقد كان والدي دائماً متواجداً في المطبخ يعدّ لنا الفطور، وحتى أيام العطل كان يعدّ وجبة السباغتي الخاصة به"، وأضاف: "لقد تعلمت المساواة بين الشريكين منذ الصغر".

وبالنسبة لزواجه من هاندا قال : "أنا لست جاهز للزواج بعد، فعندما يكون لك طفل يجب أن تكون تربيته بشكل جيد وأنا أكون مستعد لإعطائه الاهتمام".