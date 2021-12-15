بالصور.. ممثل لبناني يظهر بنصف قناع ليخفي قسم من وجهه! ما السبب؟

في مفاجأةٍ غير مُتوقّعة، أطلّ الممثل الكوميدي اللبناني غابي حويك على المسرح وهو يرتدي نصف قناع على وجهه، ليشارك الجمهور بالتجربة الّتي عاشها في الأسابيع الماضية.





وتحدّث الممثل اللبناني بثقة مع الجمهور عن حالته الصحية وأكد أنه خضع لعمليّة جراحيّة دامت عشر ساعات بهدف استئصال الورم، لكنّها شلّت حركة نصف وجهه، وسط تفاعل كبير من الجمهور. وكشف الممثل غابي حويك أنه اكتشف عن طريق الصدفة إصابته بورمٍ حميد في رأسه، وخضع لعمليّة جراحيّة بهدف إزالته لكنّها شلّت حركة نصف وجهه. فقرّر عدم الاستسلام وارتدى قناعاً على نصف وجهه وصعد على المسرح.وتحدّث الممثل اللبناني بثقة مع الجمهور عن حالته الصحية وأكد أنه خضع لعمليّة جراحيّة دامت عشر ساعات بهدف استئصال الورم، لكنّها شلّت حركة نصف وجهه، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأشار حويك إلى أنه عاش مرحلة دقيقة بعد تعرّضه للشلل، وترافق ذلك مع مروره بتجربة زواج لم يُكتب لها النجاح، الذي استمر ثمانية أشهر فقط، قرر بعدها مع طليقته الانفصال بتفاهم، بحسب تعبيره.

وأكد غابي حويك أنه رفض الاستسلام والضعف بسبب تغيّر شكله، وارتدى قناعاً يغطي نصف وجهه وصعد على المسرح لإضحاك الناس. وتفاعل الحضور بشكل واسع مع قصته وصفّقوا له بحرارة، وأثنوا على قوة شخصيته، متمنين له الصحة.