مصمم أزياء إسرائيلي يهين اليابان.. كيف؟ (صور)

انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ممثلة اليابان في مسابقة ملكة جمال الكون، يوري واتانابي، بزي الموتى في الثقافة اليابانية، مما أثار استياء كبيرا لدى المغردين معتبرين أنها "إهانة لليابان".

日本イスラエル国交樹立70周年を記念し、イスラエル人デザイナーのアビアド・ヘルマン氏がデザイン。



歓迎とお祝いの気持ちを込め、原宿ファッションと着物を融合させたというピンクベースの衣装には、きらびやかなスパンコールがちりばめられ、袖部分には日本国旗があしらわれています。

📸OR DANON pic.twitter.com/IYuWSvoFJv — イスラエル大使館 Israel in Japan (@IsraelinJapan) December 2, 2021

وكان اعتراض المغردين على عدة نقاط، أولها استخدام رمز الأقحوان الخاص بالعائلة الإمبراطورية، وثانيا استخدام الوشم غير المرغوب فيه في الثقافة اليابانية، كما أنه تم ارتداء الزي بوضع الجهة اليمنى من مقدمة الفستان فوق الجهة اليسرى وذلك ما يستخدمهه اليابانييون فقط في كفن المتوفى.

أقيمت مسابقة ملكة جمال الكون، في إسرائيل لأول مرة هذا العام، ومثلت روسيا في المسابقة وصيفة ملكة جمال روسيا 2019 رالينا أرابوفا، وأقيمت الجولة النهائية في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وكانت الفائزة ممثلة الهند هارناز ساندو.

تم تكليف المصمم الإسرائيلي أفياد أريك هيرمان بتصميم فستان ممثل اليابان هذا العام، وأوضح هيرمان عن تصميمه:

"بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان وإسرائيل، تشرفت بتصميم زي وطني لممثل اليابان في ملكة جمال الكون. تم تصميم هذا الزي لتكريم ثقافة الموضة المذهلة في منطقة هاراجوكو اليابانية، وكذلك لتكريم الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية، الذي كرم الثقافة اليابانية من خلال ارتداء "الكيمونو" على المسرح العالمي".

وأشاد بعض المغردين بشجاعة المصمم، لكن معظمهم حثوا على إعادة النظر في زي ممثلة اليابان في المسابقة.

وكتب أحد المغردين: "الشخص الذي صمم الفستان في رأيي ليس على دراية باليابان، إن معرفة ثقافة بلد آخر واحترام الآخرين هو أساس كل شيء، إنه "إهانة لليابان".

وكتب مغرد آخر: "أود أن يتراجع المصمم عن فكرته. يتم ارتداء الثوب كما يستخدم في أثواب المتوفى. رمز الأقحوان هو رمز للعائلة الإمبراطورية ولا يستخدم من أجل لا شيء. في رأيي، قد يعتبر بعض الناس هذه الصورة غير محترمة بالنسبة لليابانيين".