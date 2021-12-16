علا الفارس تستشيط غضبا بعد تداول عقد زواج منسوب إليها

استشاطت الإعلامية الأردنية علا الفارس غضبًا بسبب تداول عقد زواج مزور منسوب إليها موثق فيه اسمها وجنسية زوجها، وشروط الزواج، والمعجل والمؤجل.

ونشرت الفارس عقد الزواج المزور عبر صفحتها على تويتر وعلقت: "يروج الذباب لعقد زواج مزور ومواقع وصحف تتناقله.. والدي متوفى من 1999 فكيف خرج من قبره ليزوجني مع اني كنت اتمنى ذلك".

وأضافت: "لا أنا ولا وزوجي سبق لنا الزواج وهو ليس إيراني ولو كان من الموزنبيق ما هي مشكلتكم؟".

واختتمت رسالتها: "شوف الشروط واعرف قذارتهم وذمتهم الواسعة .. عند الله تلتقي الخصوم".

وتضمنت شروط العقد المزوَّر أن "الزوج اشترط على الزوجة عدم التدخين داخل المنزل والسهر خارجًا في عطلة نهاية الأسبوع، واشترط الزوجة على زوجها عدم الاستشهاد بكتاب الشاه نامة".

ادت علا الفارس ونشرت رسالة منفصلة قالت فيها: "بكل الاحوال دائما اركز على الجانب الآخر المشرق .. وهنا أقول للجميع “اصدقاء ..زملاء .. متابعين ” كل الشكر لكل من قدم التهاني و بادر بإرسال الكلمات الرائعة و الجميلة ..ممتنة لكم بحجم السماء .. شكرا لكم من القلب… وزار الفرح داركم إن شاء الله".