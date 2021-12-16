بعد سارة الكندري.. القبض على طليقها أحمد العنزي

وقالت الفاشينيستا في التحقيق إنها لم تتعمّد النشر وأن طليقها هو من نشر المقطع بهدف الإضرار بها.وذكرت حسابات وصفحات فنية أن الفاشينيستا المذكورة هي الكويتية سارة الكندري التي صدر حكم قضائي بحقها أخيراً، إذ أيّدت محكمة التمييز في دولة الكويت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بحقها مع طليقها المدوّن السعودي أحمد العنزي، والقاضي بتغريمهما مبلغ 10 آلاف دينار (33 ألف دولار) في قضية إخلال بالحياء ومخالفة الآداب العامة عبر تطبيق "سناب شات"، وفق ما أعلن حساب "خبر عاجل" المحلي على موقع "تويتر".وكان أحمد العنزي قد أعلن طلاقه رسمياً من سارة الكندري، من خلال مخالعة تمّت بين الطرفين، مقابل تنازل الزوجة عن نفقة العدّة والمتعة والنفقة الزوجية المتجمّدة.وردّت الكندري بنشر صورة الوثيقة عينها على وقع أنغام بعض الأغاني السعيدة، بعدما هاجمت طليقها بتُهم "لا أخلاقية"... وقالت: "يعني الحين إذا كنت أنا بروحي ومطلّقة منك ما يصير أسوّي شي؟". وأضافت في مقطع مصوّر: "بس لما كنت على ذمتك كنت تجيبلي ربعك وأصحابك وتقلّي زبطيهم وشوفي وش يحتاجون، هذا هو الرجل؟".