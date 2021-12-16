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أغنية مرتقبة لكاظم الساهر من كلمات "محمد بن راشد"

فن وثقافة

2021-12-16 | 06:31
أغنية مرتقبة لكاظم الساهر من كلمات "محمد بن راشد"
561 مشاهدة

يحتفي القيصر الفنان كاظم الساهر بيوم اللغة العربية بتقديم قصيدة "اللغة الخالدة" بصوته في الاحتفالات التي ستعقد بالإمارات بمناسبة ذلك اليوم العالمي للغة العربية.

وتعد القصيدة من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
 
وأعلنت عن ذلك وزيرة الثقافة والشباب، نورة الكعبي عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، حيث نشرت صورة تجمعها مع الفنان كاظم الساهر عبر إحدى المنصات في إكسبو دبي 2020.
 
وكتبت نورة الكعبي "قصيدة اللغة الخالدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قريباً بصوت الفنان كاظم الساهر في احتفالات وزارة الثقافة والشباب باليوم العالمي للغة العربية".
 
ويذكر أن الفنان كاظم الساهر سبق أن طرح مجموعة من الأغاني من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منها الأمل، الرعاة والنار، اغسلي بالبرد، من تكون، ونيت، يابيت العنا.
 
ومن كلمات قصيدة "اللغة الخالدة" الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي:

طَفِقتُ أبحثُ عنْ كُتْبي وعنْ وَرقي

ورُحتُ أبذلُ من تِبري ومن ورِقي

ولي مَع الشعر راياتٌ رفعتُ بها

ما طاوَلَ النْجمَ منْ منظومِهِ الألِقِ

وفي مقطع آخر:

شعاعُ فكرٍ شعاعُ الصُّبْحِ يحسدهُ

ونورُ فجرٍ تَجلَّى لحظة الفلقِ

أنَارَ للأرضِ منهُ مسفرٌ ألِقٌ

واللَّونُ لا لونَ إلاَّ كاشفُ اليَقَقِ

وبمقطع آخر:

نظرتُ في الصُّحُفِ الأولى فكانَ بها

ما فاجأ العقلَ بالإرهاق لا الرَّهَقِ

وارتبتُ وانتثرت حولي على عَجلٍ

شُهْبٌ منَ الفِكرِ عنْ باغِ ومُسترقِ

ويقول سموه:

لمّا تقاعَسَ أهلُ الفضلِ وانصرَفوا

وقامَ بالأمرِ أهلُ المَيْنِ والحُمُقِ

لكنْ تعِلَّةَ أنَّا أمَةٌ سَبَقْتْ

وقَندَسَتْ للعُلا بالعَزْقِ والعَرَقِ

:

سادتْ وعلَّمتِ الدّنيا حضارَتها

للهِ ما كان من عزٍّ ومستَبَقِ

كُنَّا وكانَ منَ الإضريجِ مَلْبَسُنَا

ومَلْبَسُ الناسِ منْ جِلْدِ ومنْ خِرَقِ

وليسَ ثمَّة منْ فخرِ لِمُفْتَخِرِ

إذْ فضْلنا كان مثلَ الطوق في العُنُقِ

وإنْ أطاق الأُلى ذلاً ومنْقَضَة

فإنَّنا أمَّةٌ للذلّ لمْ تُطِقِ

وفي مقطع آخر:

أعودُ أنشرُ ما قدْ كِدتُ أطْويَهُ

بذكْرِ مَنْ ذكْرُهُ في قلبِ كلِّ تَقي

سبحانَهُ اللهُ منْ سَوَّى وصوَّرنَا

كما يشاءُ وأحيا الخَلقَ بالخُلُقِ

وبالشرائعِ تترى والكتاب إلى

عبادهِ فهوَ فيهمْ جِدُّ مُرتَفِقِ

وتَوَّج الفضلَ بالقرآن نزَّلَّه

على نبي كثيرِ المَكْرُماتِ نَقي

لسانهُ عرَبيٌّ وهوَ حافٍظُهُ

إلى القيامةِ منْ كَيْدِ العُداةِ وقي

المصدر: الرؤية

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