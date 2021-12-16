أغنية مرتقبة لكاظم الساهر من كلمات "محمد بن راشد"

يحتفي القيصر الفنان كاظم الساهر بيوم اللغة العربية بتقديم قصيدة "اللغة الخالدة" بصوته في الاحتفالات التي ستعقد بالإمارات بمناسبة ذلك اليوم العالمي للغة العربية.

وتعد القصيدة من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأعلنت عن ذلك وزيرة الثقافة والشباب، نورة الكعبي عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، حيث نشرت صورة تجمعها مع الفنان كاظم الساهر عبر إحدى المنصات في إكسبو دبي 2020.

وكتبت نورة الكعبي "قصيدة اللغة الخالدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قريباً بصوت الفنان كاظم الساهر في احتفالات وزارة الثقافة والشباب باليوم العالمي للغة العربية".

ويذكر أن الفنان كاظم الساهر سبق أن طرح مجموعة من الأغاني من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منها الأمل، الرعاة والنار، اغسلي بالبرد، من تكون، ونيت، يابيت العنا.