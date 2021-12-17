غادة عادل تكشف سبب تجاهلها للشائعات

تعيش الفنانة المصرية غادة عادل حالة من النشاط الفني، كونها تشارك في السينما والدراما التلفزيونية، كما أنها تقف على خشبة المسرح للمرة الأولى بمسرحية ”عفريتة نص الليل“ بموسم الرياض.

وتحدثت عادل عن أعمالها الفنية الجديدة ، وكيف تواجة الشائعات

_ دائما تتجاهلين الرد على الشائعات في حياتك.. ألا ترين أن هذا الأسلوب يمكن أن يؤكدها لدى الجمهور؟

بالعكس الشائعة مصيرها إلى زوال، لكن لو رددت عليها فسأروج لها وأعطيها حجما أكبر من حجمها الطبيعي، كما أن الجمهور أصبح واعيا وعلى دراية كاملة بالحقيقة والشائعة، وأنا أمثل منذ سنوات عديدة ولا أخفي شيئا عن جمهوري، لذلك هو يعلم غادة عادل جيدا ولن يصدق أي شيء غير حقيقي عنها.

المصدر:فوشيا