مشاهير رحلوا في 2021‎‎ (فيديو)

شهد عام 2021، رحيل العديد من نجوم الفن والمشاهير البارزين حول العالم، تاركين خلفهم مسيرة حافلة لأعمالهم التي اجتهدوا في تقديمها، خلال فترات حياتهم.

وحصد الموت أرواح هؤلاء المشاهير بسبب الأمراض الخطيرة، كالسرطان، وكذلك نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، والتقدم في العمر.

وكان من أبرز الراحلين الفنان صباح فخري، الملقب بـ“ملك القدود الحلبية“ و“أسطورة الغناء الأصيل“ عن عمر 88 عامًا، بعدما ”توقف قلبه عن النبض“، وفق ما أفادت عائلته، في الثاني من شهر نوفمبر 2021.

وفي العشرين من شهر مايو، توفي الممثل المصري سمير غانم، عن 84 عامًا، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة فنية طويلة استمرت حوالي ستة عقود، شكّل خلالها أحد أبرز أعلام الكوميديا في مصر والعالم العربي.

وبعد ثلاثة شهور، وتحديدًا في السابع من أغسطس، رحلت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بعد معاناة مع أزمة صحية طويلة، حظيت باهتمام واسع لعدة أشهر. وتوفيت دون علمها بأن زوجها قد سبقها إلى الموت.

وفارق الموسيقار اللبناني إلياس رحباني، الحياة عن 83 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. وينتمي إلياس إلى عائلة الرحبانية الشهيرة، فهو شقيق الراحلين منصور وعاصي الرحباني، اللذين ارتبط اسمهما باسم الفنانة السيدة فيروز.

ومن المشاهير الذين غيبهم الموت عام 2021، الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية في التاسع من أبريل/ نيسان 2021، وأيضًا المذيع الأميركي الشهير، لاري كينغ، وجيهان السادات أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عامًا.



المصدر:فوشيا