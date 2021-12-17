معجب بـ تامر حسني يدفعه الى تحويل تصميم مطعمه عنه (صور)

قام احد عشاق النجم المصري تامر حسني بإفتتاح "كافيه تامر حسني" في مدينه دسوق المصرية. قرر مالك الكافيه ان تتمحور فكرة التصميم الداخلي للكافيه حول الفنان المصري. لهذا الهدف قام بتعليق صور تامر حسني، على حيطان المكان بالإضافة لوضع TH على الطاولات والأكْوُاب، هو كذلك يقوم بتقديم العصائر والمشروبات كافة في اكواب مكتوب عليها كلمات من اغاني النجم المصري تامر حسني.



بعض الهوى تجاه الفنانين يدفع بالهواة الى تكوين مجموعات يقضي بعضهم وقتاً طويلاً للحصول على العناصر التي تكون مجموعته. تتنوع الافكار والهدف واحد التعبير عن حبنا لهذا الفنان او تلك الفنانة.