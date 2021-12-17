قصة مأساوية.. فنانة مصرية تكشف عن محاولة قتلها بكورونا

وقالت شريفة ماهر، في مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية المصرية، إن نجلها شريف زارها في منزلها رغم إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، في محاولة لنقل العدوى إليها، كي تموت.وأضافت الفنانة: "شريف ابني جاله كورونا، وقال هروح لماما هي ست كبيرة يمكن تجيلها ونخلص منها".وتابعت: "عملت لك إيه، فيه حد في الدنيا يعمل كده في أمه، يخرب بيت الفلوس اللي تخلي ابن يعمل كده مع الست اللي ربته، أنا أمي ماتت في حضني".ورغم قسوة الموقف الذي تعرضت له شريفة ماهر، فإنها لم تمانع في الصلح مع أبنائها، ومن بينهم نجلها شريف، الذي اتهمته بمحاولة التخلص منها.وقالت: "أنا موافقة على الصلح إذا حضروا وباسوا على راسي".واشتهرت شريفة ماهر في فترة الستينات، وشاركت في العديد من الأفلام السينمائية، التي كان أبرزها "كرامة زوجتي"، و"ارحم دموعي"، وفيلم "أعزّ الحبايب"، الذي لعبت خلاله دور زوجة الفنان الراحل نور الدمرداش.