وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض

أعلن عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر منير مكرم، وفاة الفنان محب كاسر بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى لعلاج الأورام.





ولد الفنان محب كاسر في مركز إسنا بمحافظة قنا في الـ22 من سبتمبر 1946.



وشارك في 170 عملا فنيا، فبدأ مشواره الفني في أوائل الستينيات بفيلم "يوم الحساب"، واستمر بتأدية الأدوار الصغيرة كالحارس والبواب والغفير الصعيدي، حتى بداية الثمانينات. يذكر أن آخر أعمال الفنان محب كاسر مسلسل "سلسال الدم"، الذي عرض عام 2013 من بطولة الفنانة القديرة عبلة كامل ورياض الخولي، وإخراج مصطفى الشال.ولد الفنان محب كاسر في مركز إسنا بمحافظة قنا في الـ22 من سبتمبر 1946.وشارك في 170 عملا فنيا، فبدأ مشواره الفني في أوائل الستينيات بفيلم "يوم الحساب"، واستمر بتأدية الأدوار الصغيرة كالحارس والبواب والغفير الصعيدي، حتى بداية الثمانينات.

ومن أشهر أعماله الفنية الغريب والليل، جحا ولعبة المسمار، الوديعة، الظالم والمظلوم، إلى أين تأخذني هذه الطفلة، درس خصوصي جدا.