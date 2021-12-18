فيفي عبده: الرقص مهنة شريفة

دافعت النجمة فيفي عبده عن مهنة الرقص من الهجوم عليها، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس".

قالت فيفي عبده: "اللي بيقول الرقص مهنة غير شريفة يخليه في حاله وميتفرجش، واللي بيحب الرقص هو اللي يتفرج عليه، مفيش فرح في العالم مفهوش رقص ولا فن موجود في كل العالم مش مصر بس، والرقص لغة مش محتاجة ترجمة"، بحسب "في الفن"

وواصلت فيفي عبده: أنا عانيت من نظرة الناس ليا، مع أن شغلتنا المفروض محدش يبصلها نظرة وحشة، والرقص زي البالية وفن زي أي فن، وأنا من ضمن الفن ده وهو وظيفتي.