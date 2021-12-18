شاهدوا ميريام فارس وأصالة وبلقيس يتألقن خلال حفل "ساوند ستورم" (فيديو)

أصالة تشعل حفلها في مهرجان "ساوند ستورم"

أصالة أشعلت أيضا حفلها في مهرجان "ساوند ستورم" بأغنية "بنت أكابر" التي ردد الجمهور كلمات الأغنية معها، كما قدمت كذلك النجمة السورية أغنية "سواها قلبي" وأغنية "اشتقت لك"، أصالة قد خطفت الأنظار بظهورها الأول قبل الصعود على خشبة المسرح، حيث كان بجوارها زوجها فائق حسن الذي يساندها بشكل مستمر خلال حفلاتها الغنائية في الفترة الماضية حيث تواجد معها كذلك في حفلها بمملكة البحرين والذي أقيم ضمن احتفالات اليوم الوطني البحريني الـ50، وقد ظهرت أصالة وهي ممسكة بيد فائق حسن قبل صعودها على المسرح للغناء في مهرجان "ساوند ستورم" في الرياض.

بلقيس في أجواء استثنائية في "ساوند ستورم"

بلقيس سجلت الأجواء الاستثنائية في حفلها بمهرجان "ساوند ستورم" حيث نشرت النجمة الإماراتية أكثر من فيديو للحفل الذي شاركت فيه وقدمت أيضا أجمل الأغاني خلاله والتي اشعلت بها المسرح، وردد الجمهور بشكل واسع كلمات الكثير من أغاني النجمة بلقيس معها في أجواء حماسية أشادت بها، بلقيس قامت بغناء أغنية "انتهى" أحد أشهر الأغاني لها في الفترة الماضية، كما نشرت فيديو طريف يجمعها مع الجمهور بعدما خيرتهم بين استكمال الغناء أو أن ترحل ليطالبها الجمهور بالاستمرار.

ميريام فارس تبهر جمهور ميدل بيست

ميريام فارس تألقت كذلك في حفلها بمهرجان "ساوند ستورم" وألهبت النجمة اللبنانية حماس الجمهور الذي حضر إلى مسارح ميدل بيست بمجموعة كبيرة من الأغاني والتي كان من بينها أغنية "خلاني"، لتشعل بعد ذلك حفلها حيث قدمت أغنيتها الشهيرة "حبيبي سعودي" التي فاجئها الجمهور بحفظه لكلماتها، ميريام فارس نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو للحفل ومدى التفاعل الكبير من قبل الجمهور مع الأغاني التي قدمتها، كما علقت على الفيديو فكتبت: "هيدا هو جمهور مدل بيست ميريام فارس في السعودية"، وبلغ عدد مشاهدات الفيديو أكثر من 450 ألف مشاهدة وذلك خلال ساعات قليلة من نشره.

حضور كبير من الجمهور في مهرجان "ساوند ستورم"

مهرجان "ساوند ستورم" قد تم الكشف عن أعداد الجمهور الذين قطعوا تذاكر من أجل حضور حفلات اليوم الثاني من المهرجان حيث بلغ إجمالي الحضور أكثر من ٢٠١ ألف في ميدل بيست، وكان اليوم الأول قد شهد حفلات للعديد من النجوم من بينهم محمد حماقي، وماجد المهندس وراشد الماجد، وإليسا.

وانطلقت يوم الخميس 17 ديسمبر فعاليات ميدل بيست ضمن موسم الرياض، والتي تستمر إلى 19 ديسمبر الجارى حيث يشارك العديد من نجوم الوطن العربى والنجوم العالميين، ومن بين نجوم الغناء سيشارك عمرو دياب، نانسي عجرم وغيرهم من نجوم الغناء فى الوطن العربى.

المصدر: هي