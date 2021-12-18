كيف احتفلت ياسمين صبري بالعام الثاني لزواجها؟ (صور)

احتفلت ياسمين صبري بعيد زواجها الثاني على رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وفاجئت النجمة المصرية جمهورها بمجموعة صور وفيديوهات للأجواء الرومانسية التي أقيمت في هذه المناسبة.

ياسمين صبري نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستقرام" صورة وأكثر من فيديو من أجواء احتفالها بعيد زواجها الثاني على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، النجمة المصرية نشرت صورة تظهر كعكة كتب عليها: "الذكرى السنوية السعيدة أحمد وياسمين"، كما ظهرت ياسمين صبري وهي تستطلع رسائل التهنئة والهدايا التي وصلت لها وكان من بينها رسالة من صديقة لها تدعى شام التي قدمت كذلك هدية مكونة من الورود وصورة تجمع النجمة ياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة، وقدمت النجمة ياسمين صبري الشكر لصديقتها على هذه الهدية.

ياسمين صبري تعيد الجدل حول موعد زواجها

ياسمين صبري للعام الثاني على التوالي تحتفل بعيد زوجها قبل 4 أشهر من موعده الذي تم الكشف فيه عن ارتباط النجمة المصرية برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث أن الثنائي قد أعلن كل منهما عن عقد قرانهما في يوم 17 أبريل 2020، ولايزال يتبقى ما يقارب من 4 أشهر على هذا الموعد فيما يخص الذكرى السنوية الثانية لعقد القران وهذا ما سبب جدل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول الموعد الحقيقي لزواج الثنائي، من جهته لم ينشر أبو هشيمة أي صور من أجواء الاحتفال بعيد زواجه الثاني مع زوجته ياسمين صبري عبر حسابه على "انستجرام" حتى الآن، بينما تفاعل العديد من متابعي النجمة المصرية مع الصور والفيديوهات التي قامت بنشرها.

المصدر:هي