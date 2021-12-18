"إيما برويلز" تفوز بلقب ملكة جمال أميركا (فيديو)

فازت ملكة جمال ألاسكا إيما برويلز بلقب ملكة جمال أميركا 2022، إضافة إلى منحة دراسية بقيمة 100000 دولار أميركي، وراتب مكون من ستة أرقام، ومزايا فارهة أخرى، وستسافر ما يقرب من 20000 ميل شهريًا خلال فترة لقبها.

وقالت برويلز: "التتويج كملكة جمال أميركا 2022 هو حلم لا يصدق يتحقق الأن. بصفتي أميركية كورية، فأنا ممتنة للغاية لإتاحة الفرصة لي للمنافسة إلى جانب العديد من النساء الرائعات والموهوبات. آمل أن أرتقي إلى مستوى المسؤولية، وأن أكون قدوة إيجابية للمرأة من جميع الأعمار. إنه لشرف لي أن أمثل ولاية ألاسكا العظيمة وأتطلع إلى إحداث تأثير كبير من خلال مبادرة التأثير الاجتماعي الخاصة بي على المسرح الوطني".

ستستخدم برويلز التي حصلت على إجمالي تراكمي إجمالي قدره 105000 دولار من المنح الدراسية من خلال مسابقاتها في الولاية ومسابقة ملكة جمال أميركا، برنامجها الوطني لمواصلة الدعوة إلى بناء المجتمع من خلال الأولمبياد الخاص.

يُذكر أن برويلز في سنتها الدراسية الأولى في جامعة ولاية أريزونا، حيث تتخصص في العلوم الطبية الحيوية.