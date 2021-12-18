فنانة مصرية تدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية خطرة

ومن المقرر أن تمكث سمية عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناء على تعليمات الأطباء، حيث يرافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوي وعدد من الأقارب.وجاء قرار العملية الجراحية بعدما شعرت الألفي بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، وأجرت بعض الفحوصات التى حتمت ضرورة خضوعها لعملية للاستصال ورم فى منطقة الصدر.وفى سياق آخر حضرت الأيام الماضية الفنانة سمية الألفي، العرض الخاص لفيلم "ريتسا" وذلك حتى تحتفل مع ابنها الفيشاوي بالفيلم، الذي يشارك في بطولته مع النجم محمود حميدة، فيلم "ريتسا".