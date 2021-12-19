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وفاة معماري بريطاني شهير

فن وثقافة

2021-12-19 | 06:12
وفاة معماري بريطاني شهير
797 مشاهدة

توفى المهندس المعماري البريطاني ريتشارد روجرز المعروف بتصميمه بعضا من أشهر مباني العالم بينها مركز جورج بومبيدو في باريس، عن عمر يناهز 88 عاما، وفق وسائل الإعلام البريطانية.

وقال ماثيو فرويد، الرئيس المؤسس لشركة "فرويدز" للعلاقات العامة، في تصريحات لوكالة "بي إيه" البريطانية للأنباء "إن ريتشارد روجرز الحائز جائزة بريتزكر سنة 2007، "توفى بهدوء".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ابنه رو روجرز أكد الوفاة التي لم تُعلن أسبابها.

وكان ولد ريتشارد روجرز في فلورنسا سنة 1933 وهرب مع عائلته من إيطاليا في عهد موسوليني للإقامة في لندن، ويُصنف ”ريتشارد“ من بين رواد حركة ”هاي تك“ المعمارية التي تتميز بالتصاميم الزجاجية والفولاذية وأنابيب التوصيل الظاهرة.

وإضافة إلى مركز بومبيدو في وسط باريس الذي صممه سنة 1971 مع صديقه رينزو بيانو، وضع روجرز التصميم الهندسي لمقر شركة ”لويدز“ للتأمين، وهي منشأة ذات هندسة لافتة دُشنت سنة 1986 في حي سيتي المالي في لندن.

كما صمم "ريتشارد" مبنى مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، والمكاتب في ساحة بوتسدام ،في برلين، إضافة إلى أحد مباني مطار باراخاس الدولي في العاصمة الإسبانية مدريد، ومبنى "ثري وورلد ترايد سنتر“" في نيويورك و"قبة الألفية" في لندن التي أقيمت بهدف احتضان احتفالات العام 2000 والتي أثارت حفيظة الأمير تشارلز الذي وجه لها انتقادات لاذعة، تداولتها وسائل الإعلام آنذاك.

ونال المهندس المعماري لقب "لورد روجرز أوف ريفرسايد“ في تسعينيات القرن الماضي، وبات منذ عام 1996 عضوا في مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان البريطاني، ضمن صفوف العماليين.

وولد "ريتشارد" في فلورنسا عام 1933، حيث كان والده طبيبًا، وكانت والدته تلميذة سابقة للكاتب الأيرلندي الشهير جيمس جويس. ومع بدايات الحرب العالمية الثانية، فرت الأسرة من دكتاتورية موسوليني، واستقرت في إنجلترا عام 1938.
وكانت الأسرة من الطبقة المتوسطة في إيطاليا، وتعيش نوعا من الرفاهية التي اختفت مع انتقالهم إلى شقة من غرفة واحدة.

ذكر روجرز في سيرته الذاتية لعام 2017 “ إن شقته كانت مكانا لكل الناس فلا خصوصية فيها، إذ قال “لقد تحولت الحياة من اللون الأبيض إلى الأسود”.

لم تكن المدرسة أسهل أيضًا. كان روجرز يعاني عسر القراءة في وقت لم يكن فيه تشخيص للحالة التي كانت تسمى الغباء، كما قال لصحيفة الغارديان.


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