في ظروف غامضة.. مصرع ممثلة يابانية شهيرة

لقيت الممثلة اليابانية، سايكا كاندا، مصرعها في ظروف غامضة إثر سقوطها من الطابق الـ 14 في أحد الفنادق التي كانت تقيم بها.

ذكرت ذلك صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، ، مشيرة إلى أن كاندا سقطت من غرفتها في فندق سابورو شمالي اليابان، بينما تحقق الشرطة في ملابسات الحادث.

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع أمس السبت، مشيرة إلى أنه تم العثور عليها في منطقة مفتوحة أسفل الفندق المكون من 22 طابق وتم الإعلان عن مصرعها بعد نقلها إلى المستشفى.

وكانت كاندا، الممثلة والمغنية اليابانية الشهيرة، وقبل وفاتها عن 35 عاما، من المفترض أن تشارك في مسرحية تحمل اسم "ماي فير ليدي"، أمس، لكنها حضرت البروفة الفنية يوم الجمعة فقط.

يذكر أن سايكا كاندا، نالت شهرة كبيرة بعدما شاركت في دبلجة الأداء الصوتي للنسخة اليابانية من فيلم الرسوم المتحركة "فروزن".