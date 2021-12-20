"أفقدها البصر".. تفاصيل الحادث المأساوي لسلاف فواخرجي (فيديو)

♨️ماهي الصعوبات التي واجهها أبطال عنبر 6؟ وفي هذا الفيديو 👇 ETبالعربي يكشف لكم لأول مرة عن حادث خطير تعرضت له سلاف فواخرجي أثناء التصوير هدد قدرتها على النظر… تابعوا التقرير الآن👇https://t.co/S44sMRjBe2@sfawakherji pic.twitter.com/e3ufqnSdOR — ET بالعربي (@ETbilArabi) December 18, 2021

وأوضحت فواخرجي في مقابلة تلفزيونية لها: "كنت بالمشهد وكان في ديكور بالسقف، وفي إضاءة وشبك حديد، وأنا في قلب المشهد فك الحديد من السقف ونزل فوق عيني، طبعا كانت من لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة".وأضافت: "فقدت النظر ساعة كاملة، ونزل كمية دم من إيدي ووشي، وما كنت قادرة أشوف لفترة طويلة، وبشوف كل شيء أبيض والناس بيضا، والناس بتصرخ وتحكي وتركض حوالي".وقالت سلاف: "صار معي نوع من الهستيريا إني بطلت أشوف، والحمد لله قدرت أشوف بالتدريج وأهدا، وتركت أثر جرح فوق عيني".وتابعت: "حادث كبير كتير والله لطف وستر".