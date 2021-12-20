الثقافة: ترميم لوحة عمرها 47 عاماً

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "اللوحة تعود للفنان صلاح چياد قام برسمها في العام ١٩٧٤، حيث قام بترميمها الفنان علي كاظم من شعبة ترميم الاعمال الفنية والمتحفية التابعة للمتحف".وتابعت، "اللوحة بقياس ٩٤ *١١٠ سم، بألوان الزيت على كانفاس، وكانت تعاني من أضرار الأتربة مع شقوق مختلفة الاحجام، فضلاً عن تقشير لوني في بعض مناطقها، مع تمزق في احدى اجزائها بطول ٧٠ سم".وأنجز المتحف الوطني للفن الحديث معالجة الاضرار من دون المساس بتأريخها الفني او إضافة الوان لها، مع العمل على ترميم الجزء المتضرر مع الحفاظ على الألوان الأصلية في بقية الأجزاء.