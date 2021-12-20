فنانة كويتية تتفاعل مع قضية "الاميرة مريم"

وأعلنت الفنانة الكويتية، عزمها التواصل مع الفتاة وعائلتها، عقب أن تم تزويدها برابط حسابها من قبل متابعيها، بعد طلبها من عائلة الفتاة التواصل معها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.وقدمت الفضالة، عبر مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، شكرها لكل من سعى لتسهيل تواصلها مع الفتاة التي تحتاج لبضع عمليات لعلاج التشوهات التي لحقت بها.وأكدت الفنانة الكويتية أنها "ستتواصل مع الفتاة"، دون ذكر تفاصيل أخرى، عما تنوي تقديمه للشابة العراقية التي تصدرت قضيتها حديث النشطاء في الأيام القليلة الماضية.