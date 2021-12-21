بينهم فضل شاكر وحلا شيحة.. نجوم اعتزلوا الفن لأسباب دينية

وقال في فيديو نشره عبر التواصل الاجتماعي: "أريد أن أعلن لكم خبراً بالنسبة لي سعيد جداً، وهو اعتزالي الفن"، مضيفاً: "هذا الموضوع خطر في بالي لأنه ليس الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة، بل الهدف الرئيسي لوجودنا وكثير من الناس غافلون عنه وكنت واحداً منهم، هو كي نرضي رب العالمين ونعبده".ولا يُعدّ نابلسي الفنان الوحيد الذي حرّم الفن، بل سبقه العديد من الفنانين في الوطن العربي، وهؤلاء أبرزهم.حلا شيحةبعد زواجها من المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، تبرأت الفنانة حلا شيحة من أحدث أفلامها "مش أنا" للنجم تامر حسني، وحرّمت الفن وارتدت الحجاب وأعلنت اعتزالها.دنيا بطمةفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، صرحت الفنانة المغربية دنيا بطمة بأن الفن حرام وأنها أفضل من كثيرين ولا تنسي أن الله يطلب منها التوبة، وأشارت إلى أنها لا تظلم أحداً ولا تمثل على أحد، لافتة إلى أن ما يهمها هو رضا الله والآخرة وليس شيئاً آخر.محمد نجمأعلن الفنان محمد نجم، رؤيته بأن الفن حرام، وبخاصة في صورته الحالية، نتيجة ظهور العنصر النسائي، وقال أيضاً إنه لا يزال يصر على أن الأعمال الفنية حرام شرعاً، ولا يجب القول إن الفن هادف أو غير هادف، فالله فوق كل ذلك، وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في عام 2015، أن المال هو أساس الفساد في الفن، وبات الإغراء المادي الوسيلة التي يجذب بها منتجو السينما الفنانات.سعد الصغيروأعلن المطرب الشعبي سعد الصغير تحريم الفن بشكل صريح ومباشر، وذلك من خلال لقائه في برنامج "مصر النهاردة" عام 2010 مع الإعلامي تامر أمين، وقال إنه يريد أن ينتقل من تلك المهنة إلى أخرى لا تكون بها شُبهات، مشيراً إلى أن الفن حرام وأنه قد وعد الله أن يعتزل الغناء حينما يقوم من مرضه، ولكنه عاد إلى الفن مرة أخرى بعد تعافيه.فضل شاكرفي عام 2012 اعتزل الفنان فضل شاكر الغناء، وأشار إلى أن الفن حرام وأراد أن يتفرغ إلي العبادة، وفي عام 2015 بدأ يغيّر تفكيره الديني، وفي السنوات الأخيرة عاد ثانية إلى الفن والغناء وطرح أغنيات عدّة.منة فضاليأوضحت الفنانة منة فضالي أن الفن حرام ولا جدال في ذلك الأمر، وأشارت إلى أنها لو تمكنت من الحصول على مهنة أخرى غيره لفعلت واعتزلت التمثيل، لافتة إلى أن الأموال المكتسبة منه حرام ومنزوعة البركة، قائلة: "فلوسه حرام وتطير بسرعة"، كما أكدت أنها تريد أن ترتدي الحجاب وتتمنى ذلك.تامر حسنيوخلال لقاء سابق مع تامر حسني في برنامج "يا مسهرني" مع الإعلامية إنجي علي، وجهت إليه سؤالاً عن أكثر أمر يشغل تفكيره، فأجاب قائلاً: "نفسي ألا أموت وأنا مطرب"، معرباً عن خوفه من ذلك الأمر وأنه يعلم جيداً أن الإنسان لم يأتِ إلى الدنيا من أجل الغناء.عمر الشريفأكد الفنان الراحل عمر الشريف أنه يرى أن الفن حرام وأيضاً الأموال المكتسبة منه كذلك، وتابع خلال لقاء في برنامج "تجربتي" مع الإعلامي الراحل طارق حبيب، أنه يكره المال الذي يدفعونه إليه مقابل لا شيء، حيث يحفظ كلاماً ليقوله أمام الكاميرا ويتقاضى أموالاً طائلة.وتابع: "عملت في الخارج 4 أفلام فقط جيدة، والباقي لا يعجبني وهنا في مصر فيلماً أو اثنين، وكنت أضطر أحياناً إلى عمل أفلام سيئة".المصدر: صحيفة النهار العربي