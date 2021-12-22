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فنانون يشاركون في حفل زفاف ابنة ماجد المصري (صور)

فن وثقافة

2021-12-22 | 05:30
فنانون يشاركون في حفل زفاف ابنة ماجد المصري (صور)
743 مشاهدة

احتفل الفنان المصري ماجد المصري، مساء الثلاثاء، بزفاف ابنته ماهيتاب.

وأقيم الحفل بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر على مشاركة ماجد المصري فرحته بزواج ابنته.

ومن أبرز النجوم الذين حضروا الحفل، المخرج خالد يوسف وزوجته، وحسن الرداد، وحكيم ، وليلى علوي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وخالد سليم، والمطرب الشعبي محمود الليثي الذي أحيا الحفل.
 
كما شارك بالغناء النجوم تامر حسني وحكيم وخالد سليم وحمادة هلال.

كان النجم ماجد المصرى قد احتفل بعقد قران ابنته من زوجته الأولى منى إش إش، ونشر ماجد عبر حسابه الشخصي بتطبيق "أنستقرام"، مجموعة صور من الاحتفال في منزل العروس، وأرفقها بتعليق قائلا: "تم بحمد الله كتب كتاب بنتى ماهى على مصطفى القاضي وعقبال عندكم جميعا إن شاء الله".
 
وفور نشر الصور انهالت عليه تعليقات المتابعين، الذين حرصوا على تهنئته.
 
المصدر: العين الاخبارية
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