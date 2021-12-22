أجمل 10 إطلالات مكياج للنجمات العرب خلال عام 2021

في حصاد 2021، تنافست النجمات على أجمل اطلالات المكياج بأنامل أشهر المكيآب ارتست الذين اختاروا رسمات مكياج ملفتة وعصرية سواء ناعمة او جريئة، فخطفت بالتالي النجمات أنظار الجمهور بالعديد من اطلالاتهن، فرصدنا لكم مجموعة من رسمات المكياج لعدد من النجمات اللواتي تألقن بمختلف رسمات المكياج المتنوعة والرائجة خلال عام 2021.





إطلالات مكياج برونزي

إطلالات المكياج البرونزي تصدر قائمة رسمات المكياج التي برزت هذا العام، ورأينا العديد من النجمات اللواتي اعتمدن هذا اللوك وسحرن الأنظار بجمالهن، واعتمد هذا الستايل على ظلال العيون البرونزية القوية واللماعة او المطفئة مع أحمر الشفاه بالدرجة البرونزية، والبلاشر بنفس النغمة، وشاهدنا تألق العديد من النجمات بهذا الستايل وأبرزهن الفنانة العراقية رحمة رياض، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الفنانة المصرية ياسمين صبري، الفنانة الاماراتية بلقيس فتحي.

اطلالات مكياج غرافيكي

لم تغب صيحة المكياج الغرافيكي بالظلال الهندسية سواء الايلانير او الظلال عن اطلالات النجمات هذا العام، وهي صيحة تبرز جمال العين بشكل جريء ومتجدد مع اختيار العديد من الألوان خاصة الترابية او البرونزية، كما سترون من خلال صور بلقيس فتحي، وياسمين صبري، ونادين نجيم اللواتي واكبن هذه الرسمات.

إطلالات مكياج ناعم

إطلالات المكياج الناعم كان لها نصيبا من اطلالات عدد من النجمات اللواتي فضلن هذا اللوك، واعتمد هذا المكياج على الألوان النيود او الترابية مع الظلال الخفيفة وأحمر الشفاه العاري كما سترون من خلال اطلالة النجمة التونسية درة، والنجمة اللبنانية سيرين عبد النور.

إطلالات مكياج مع الايلانير المجنح والرفيع



النجمة هيفاء وهبي كانت من أبرز النجمات اللواتي ركزت هذا العام في اطلالاتها على رسمات المكياج بالايلانير الرفيع المسحوب مع الظلال المختلفة، وايضا اعتمدت هذا اللوك النجمة السورية هبة نور، غيرهن.

إطلالات مكياج ملون

المكياج الملون حضر بشكل خجول هذا العام بين اطلالات النجمات حيث اعتمدته عدد قليل منهن، ابرزهن الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز التي مزجت بين الظلال الخضراء والظلال البرونزية بمزيج ساحر.