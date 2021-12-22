العراق يستعيد أحد ألواح ملحمة جلجامش‎‎.. فيديو

اللوح الأثري مصنوع من الطين كُتب عليه بالمسمارية جزء من "ملحمة جلجامش" التي تروي مغامرات أحد الملوك الأقوياء لبلاد ما بين النهرين في سعيه إلى الخلود.تعرض للسرقة في تسعينيات القرن الماضي إبّان حرب الخليج الأولى.استعاده العراق مع 17 ألف قطعة آثرية في تموز 2021 من الولايات المتحدة الأمريكية.تسلمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار اللوح في مراسم أقامتها وزارة الخارجية بمحضر رسمي وقعه الوزيرين حسن ناظم و فؤاد حسين في 7 ديسمبر 2021.الإنجاز توج جهوداً مشتركة للوزارتين بالتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظمة اليونسكو وسفير العراق في واشنطن فريد ياسين.اعتمدت وزارة الخارجية منهاجاً مهماً هو استرداد جميع الٱثار العراقية المسروقة.أطلق على هذا العام "دبلوماسية الاسترداد"."هذا اليوم يمثل انتصاراً على المحاولات البائسة التي تحاول سرقة تاريخنا العظيم وحضارتنا العريقة، ورسالة إلى كل من يسعى لتدمير عراق مابين النهرين، إلى أننا نسعى في سبيل الذود عنه." - وزير الخارجية فؤاد حسين."سنواصل الجهود لاسترداد كل القطع الآثارية المسروقة، متبعين الوسائل القانونية." - وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم.استعاد العراق أيضاً قطعة أثرية أُخرى تسمى بـ "الكبش السومري".