نادين نجيم تنبهر برقص ابنتها (فيديو)

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر صفحتها الخاصة على الانستقرام بخاصية ستوري ، مقطع فيديو لابنتها هيفين، حيث عبرت عن سعادتها بالموهبة التي لمستها عند ابنتها (هيفين)، إذ اكتشفت مؤخرا موهبتها الاحترافية في الرقص.



وعلقت على الفيديو الذي نشرته قائلةً: " فراشتي وجنتي".



وتفاعل المتابعون مع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، مؤكدين أن (هيفين) ورثت الموهبة والعفوية من والدتها نادين نجيم.وأكد معلقون أن ابنة نادين نجيم تحب الأضواء والشهرة، وتتمتع بشخصية قوية جدا تجعلها تتقن الأمور التي تحبها بطريقة احترافية وملفتة للنظر، كما أثنى آخرون على جمال الطفلة وشعرها الذهبي، وشببها البعض بـ(أميرات دزني).

وسبق الفيديو الذي نشرته نادين نجيم لابنتها مقطعا مصورا آخر وهي ترقص، وقالت الفنانة اللبنانية إنها فوجئت عند رؤية ابنتها تتراقص على أنغام أغنية أجنبية بحرفية عالية.



وعلقت على الفيديو بالقول: "أنا شفت بنتي عم ترقص جمدت مطرحي، ما صدقت عيوني الله يحميكي حياتي".

والطريف في الأمر، أن نادين كانت في المنزل ولم تكن تعلم بأن ابنتها تسجّل مقطعاً، فنظرت فجأة في خلفية المشهد وفوجئت بابنتها وهي ترقص.