خبير تجميل إماراتي يستعرض "حمله" ويثير الجدل

فبدا بدر بالصورة يستعرض حمله وعلّق قائلاً: "يا رب بنت".وتفاعل المتابعون مع الفيديو بتعليقاتهم، منهم من إنتقده ومنهم من بارك له بالحمل.وكان ظهر بدر في فيديو سابق نشره، مرتدياً عباءة نسائية ملونة ويضع على رأسه غطاء للشعر باللون الأخضر.وعلق بدر على الفيديو قائلاً: "هذه الحركة اسمها حركة إغراء الأسد لازم تجربينها في الغرفة قبل النوم، تروحين من تحت وتطلعين قبل ما يشوفك، الرجال يحبون هذا يقولون هذه مرتي هذه حبيبتي".يذكر أن بدر خلف دائماً ما يقدم النصائح للزوجات، ويثير الجدل بطريقة استعراضه.