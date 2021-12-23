فنانة عربية تظهر حليقة الرأس.. من هي؟ (صورة)

ظهرت الفنانة المغربية زينب الناجم، حليقة الرأس عبر حسابها في موقع تبادل الصور أنستقرام، في أول صورة لها منذ الإعلان عن إصابتها بالسرطان.

ولقيت صورة زينب الناجم بدون شعر تفاعلاً كبيراً من طرف متابعيها، إذ عبروا عن دعمهم لها وتمنايتهم لها بالشفاء العاجل.

وكشفت الممثلة المغربية عن إصابتها بمرض السرطان، منذ شهر تشرين الثاني الماضي.

وشخص الأطباء حالة الممثلة المغربية بكونها مُصابة بسرطان الدم، حيث ستخوض عملية جرائية، بعدما خضعت لحصص من العلاج الكيماوي.

وتداولت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مُقربين من زينب الناجم، كون المرض لا يزال في بداياته، معتبرين أن هذا الأمر فيه بريق أمل بشفاء عاجل.

وفي تفاعل مع صورها، عبر عدد من الفنانات والفنانين المغاربة عن تضامنهم ودعهم لها، وتمنوا لها الشفاء العاجل، والمعنويات العالية لمواجهة هذا المرض الخبيث.

وشاركت زينب الناجم، في عدد من الأعمال تتوزع بين المسرح والتلفزيون والسينما، من بينها سلسلة صلاة وسلام، وفيلم حمرا وخضرا.