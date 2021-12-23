كلمة سببت انتقادات حادة لسمية الخشاب

وجهت الفنانة سمية الخشاب على حسابها الخاص بـ"تويتر" نصيحة للطلاب قبل دخول موسم الامتحانات إلا أنها قوبلت من بعض متابعيها باستهجان وانتقادات حادة بسبب كلمة قالتها في نصيحتها اعتبرها الكثيرون مسيئة ولا يجب أن تخرج من فنانة تعتبر قدوة لكثير من الشباب والفتيات.



ونشرت سمية على حسابها صورة لها وكتبت عليها "ذاكروا وبطلوا مرقعة"، وعلقت على الصورة بقولها: "المرة الجاية مش هقول مرقعة هقول كلمة تانية"، لتنفجر التعليقات مستنكرة لفظ مرقعة الذي استخدمته سمية، في حين علق آخرون بتعليقات مستخدمين ألفاظاً خادشة للحياء.