بالفيديو.. سعد لمجرد يثير السخرية بفستان "حوامل"

وسخر الجمهور من رداء لمجرد في الحفل، الذي يأتي ضمن سلسلة حفلات الموسم الـ 26 للقرية العالمية في دبي، واصفين إياه بأنه فستان للسيدات "الحوامل".وظهر لمجرد خلال الحفل الفني برداء أشبه ما يكون للفساتين النسائية الفضفاضة خاصة المصممة لكبار السن والحوامل، وارتدى عليه طاقية وحذاءً رياضياً.وعلق لمجرد على الرداء بقوله إنه جلباب بالطراز المغربي، وهو من تصميم أحد أصدقائه، مؤكداً أنه من التراث المغربي رغم أنه "خارج عن المألوف".