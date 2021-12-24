أصالة تغني باللهجة العراقية (فيديو)

نشرت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ فيديو على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، توجهت فيه لزوجها الشاعر العراقي ​فائق حسن​.



وظهرت أصالة بالفيديو وهي تغني باللهجة العراقية، من كلمات زوجها، وعلقت على المنشور قائلة إنها تريد أن تهدي هذه الأغنية لقلبه الذي لم ترَ مثله في عمرها، "أنت كتبتها وأنا الك غنيتها"،

وتابعت نصري قائلة: "شكراً حبيبي على عمّر جديد ابتدى من الأوّل معك، شفيتني، دلّلتني، راعيتني، وولا لحظه منّي يئست، ولعندك جبتني، بهدي الغنيّه لضحكتك الّلي بلفّ فيها الدّنيي كلّها، كلّلي ثقه فيك، وكلّلي محبّه ووّله، وبأحلى ماعندي عمّ عبّر لك، صوتي أحلى ماغنّى إلك".