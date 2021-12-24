صابر الرباعي يعلق على مقطع فنان استخدم اغنيته: "صوت امرأة أكتر رجل"

قائلًا: "الطبقة اللي بيغني فيها مهياش متوفرة عند الفنانين الرجال، لأنها تكاد تقترب من طبقة المطربة أكثر من المطرب، وصوت امرأة أكتر من صوت رجل، لأن طبقته عالية، وهو ممكن ميغنيش قرار ويغني جواب، وجواب الجواب اللي عنده مش متوفر في كل الأصوات"، موجهًا له التحية فيما يغنيه، وفقا للوطن المصرية.ورفض الرباعي التعليق على قرار وقف "شاكوش" من نقابة المهن الموسيقية، مضيفاً: "أنا لا أتدخل فيما لا يعنيني، وإيه اللي قاله ولازم نشوف السبب الرئيسي، لأن الغناء وطريقة الغناء وآداب الغناء فيها حد فاصل".