سجن فنان عربي ونجل لاعب كرة قدم بتهمة الترويج للمخدرات

أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمحافظة أريانة التونسية، ، مذكرة إيداع بالسجن بحق فنان تونسي، ونجل لاعب كرة قدم، في قضية استهلاك وترويج المخدرات، وتم التحقيق مع راقصة قبل إطلاق سراحها.

وتم إصدار مذكرة الإبداع بالسجن بحق الفنان التونسي، نور شيبة، ونجل اللاعب السابق للمنتخب التونسي لكرة قدم، الصادق ساسي، وتم الإبقاء على الراقصة، بثينة بن محمد، في حالة سراح بعد التحقيق معها.

وتم فتح التحقيق في هذه القضية، بعد أن تمكن أعوان الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة للحرس التونسي بمحافظة ”بن عروس“، من تفكيك شبكة لاستهلاك وترويج مادة “ الكوكايين“.

وتم حجز مشروبات كحولية، وكميات من مادة ”الكوكايين“ المخدرة، ومادة ”قنب الهندي“ المخدرة، “ وعدد من الخراطيش في المنزل الذي تمت مداهمته، وإلقاء القبض على الفنان ونجل لاعب كرة القدم والراقصة فيه.

وألقت العناصر الأمنية القبض على أفراد الشبكة، بعد تحقيقات ومداهمات منازل في ضاحية ”المرسى“ و “ قصر سعيد“ و ”حي الانطلاق" في العاصمة تونس.

يذكر أنه تم مؤخرًا إلقاء القبض على عدد من مغني الراب في تونس، وتم إيداعهم السجن بسبب استهلاكهم للمخدرات.

وأثارت عمليات التوقيف جدلًا واسعًا خاصة أن عددًا من نشطاء المجتمع المدني يطالبون منذ مدة بإلغاء العقوبات السجنية على مستهلكي مادة“ القنب الهندي".

وتم مؤخرًا توقيف فنان الراب ”A.L.A“، في ضاحية قمرت في العاصمة، بعد أن فتّشت عناصر الأمن سيارته وعثرت على مادة ”القنب الهندي“ المخدرة، وتم إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حقه.





الجدير بالذكر أن أشهر فناني الراب في تونس تم سجنهم بسبب تعاطي المخدرات، وأشهرهم: ”كافون“، و“كلاي بي بي جي“، و ”Dj Costa“.

ويشار إلى أن القانون التونسي ينص على عقوبات صارمة ضد متعاطي المواد المخدرة، ويتم تشديد العقوبات إذا تكرر التعاطي.

واستخدام أو حيازة القنب يعاقب عليها من سنة إلى 5 سنوات سجن، وغرامة من 1000 إلى 3000 دينار. وفي حالة بيع، أو نقل أو زراعة يعاقب عليها بالسجن من 6 إلى 25 عامًا، وغرامة من 5000 إلى 100,000 دينار.

ولا تزال تونس تستخدم تحليل البول لإثبات حالات الاستخدام في غياب حالة التلبس، إذا كان يعطي نتيجة لذلك دون العشرين نانوجرامًا لكل لتر، فإنه يمكن توجيه الاتهام للشخص من أجل الاستهلاك عن طريق الاستنشاق، حيث يعاقب عليها بالسجن 6 أشهر.