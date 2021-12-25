الفنانة دينا: تزوجت 9 مرات.. وهذا سبب طلاقي (فيديو)

حلت الفنانة الاستعراضية دينا ضيفة في برنامج "واحد من الناس" من تقديم عمرو الليثي.

وكشفت دينا خلال هذه المقابلة عن حجم الصعوبات التي واجهتها في البدايات قائلة: "تزوجت في سن صغيرة جدا، لأن بابا كان رافض عملي كراقصة، اتجوزت علشان أشتغل، وبابا قعد سنين ميكلمنيش، هو كان خايف عليا.. لأني في الوقت ده كنت في ثانوية عامة، وكان بابا شايف ان اللي بيدخلوا الوسط الفني بيعملوا كل حاجة، وبيشربوا خمرة، وأنا أصلا عمري ما شربت البيرة ولا أعرف طعمها".

وتابعت الفنانة دينا حديثها قائلة: "أنا دماغي كانت غريبة شوية قررت إني همشي في المشروع ده حتى لو خسرت لأني بحبه وكنت عارفة إن بابا هيرجع يكلمني لأن مخاوفه مش هعملها".

وتطرقت الفنانة دينا في حوارها لزواجها المتكرر موضحة أنها تزوجت 9 مرات جميعهم من خارج الوسط الفني، وأن الطلاق كان بسبب رغبة الأزواج في منعها من الرقص.

وفي فقرة التعليق على الصور، قالت دينا عن فيفي عبده إنها جميلة وطيبة وهي التي دفعتها لإنجاب ابنها "علي" وعندما عرض عليها صورة "فيدرا " قالت: "مبطقهاش أنت جايبلي صورتها علشان أقول كدة، ست شريرة وسودا ومش لطيفة".

وأوضحت سبب كراهيتها للفنانة فيدرا قائلة: "مفيش حاجة بينا أساسًا أنا معرفهاش بس هي شريرة، هي كانت متجوزة سامح الباجوري وهي عندها 17 سنة، وانا اتجوزته بعد ما اطلقت بحوالي 10 سنين وقررت انها تصاحب حماتي وتقلبها عليا".