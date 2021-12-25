تختلف أمنية مايا دياب عن السنوات السابقة.. فما هي؟

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبرت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن أمنيتها في العيد.

وكتبت على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي :"كل سنة منكتب لائحة أمنيات ، بس هالسنة الغصة كبيرة لأن بلدي موجوع وشعبه عم يعيّد بالقلّة وعم يحاول يصنع فرحة من ولا شي.. أمنيتي الوحيدة بالميلاد إنو الله يحمينا ويكون مع الشعب اللبناني. عيد ميلاد مجيد أحبائي".

كل سنة منكتب لائحة أمنيات ، بس هالسنة الغصة كبيرة لأن بلدي موجوع وشعبه عم يعيّد بالقلّة وعم يحاول يصنع فرحة من ولا شي.. أمنيتي الوحيدة بالميلاد إنو الله يحمينا ويكون مع الشعب اللبناني.

"Merry Christmas my lovers 💖💖💖"#عيد_الميلاد #Christmas — Maya Diab (@mayadiab) December 24, 2021

وكانت مايا قد طرحت مؤخراً أحدث أغنية لها بعنوان "أكتر شوية" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع هادي شرارة، وهي الأغنية الثانية من الألبوم الذي يحمل إسم هذه الأغنية، بعد أن كانت أولى أغنيات الألبوم "حطالي روج" مع محمود الليثي.