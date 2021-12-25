أمنيات النجوم لجمهورهم في عيد الميلاد المجيد

كاظم الساهر شارك مقطع فيديو من أغنيته "فاكهة الحب" على تويتر، معلقًا " أطيب الأماني وأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

أطيب الأماني وأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

Wishing you a very Merry Christmas pic.twitter.com/DSaGZ4Ch9w — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) December 24, 2021

نجوى كرم كتبت على تويتر "بميلادك يا يسوع بتتجدّد المحبّة بقلوبنا".

نوال الزغبي قالت في تغريدتها "ميلاد مجيد ويا رب الإيام اللي جايي تحملنا صحة وطمأنينة وراحة بال وإيام حلوة بكل معنى الكلمة بحبكن".

ميلاد مجيد 🙏ويا رب الإيام اللي جايي تحملنا صحة وطمأنينة وراحة بال وإيام حلوة بكل معنى الكلمة❤️

بحبكن🥰😘❤️ pic.twitter.com/6F7HzcckJG — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) December 24, 2021

عاصي الحلاني تمنى أن تحمل هذه المناسبة الخير "ميلاد مجيد نسأل الله أن تحمل هذه المناسبة المباركة الخير والفرح والرجاء الى العالم اجمع.. راجياً من الله ان يحفظ وطننا

الحبيب لبنان من كل شر وينعاد على الجميع بالخير والبركة وراحة البال".

نادين نجيم شاركت صورة مع طفليها على تويتر، معلقة " ينعاد عليكم بالفرح والصحة والخير وأهم شي راحة البال... ميلاد مجيد مني و من هاڤن و حوڤاني كل الحب".

ينعاد عليكم بالفرح والصحة والخير واهم شي راحة البال... ميلاد مجيد مني و من هاڤن و حوڤاني كل الحب #ميلاد_مجيد pic.twitter.com/vVpXc9jmoQ — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) December 24, 2021

سيرين عبد النور شاركت فيديو من أغنيتها الجديدة "نور العيد" علقت عليه "عنا عيد احلى عيد كل الدنيي حب ينعاد عليكن بالخير الصحة والسلام".

كارول سماحة شاركت فيديو برفقة ابنتها تالا من أمام شجرة الكريسماس، معلقة "ميلاد مني ومن تالا واختارت خلفية أغنية "سانتا" من ألبومها الميلادي.